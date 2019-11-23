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Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağını açıkladı
23.11.2019 - 14:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye 3 gündür Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısını konuşuyor. Londra’da tedavi gören Rahmi Turan dün kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini belirtmişti. Turan az önce de kamuoyunda çok tartışılan kaynağını açıkladı. Turan kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi.
Etiketler : rahmi turan,chp,
664486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664486.aspx
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