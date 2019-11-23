Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan Kirpi tipi zırhlı araçlar, Irak sınırına doğru hareket etti. Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy, Irak sınırına gitmek üzere Cengiz Topel Caddesi üzerinden Şemdinli ilçesine doğru yola çıktı.
Irak sınırına askeri sevkiyat
23.11.2019 - 18:30 | Son Güncelleme: 23.11.2019 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova Tümen Komutanlığından çıkan askeri konvoy Irak sınırına doğru hareket etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : hakkari,askeri sevkiyat,
664537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664537.aspx
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