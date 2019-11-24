Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı. 