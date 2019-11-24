Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
24.11.2019 - 11:57 | Son Güncelleme: 24.11.2019 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Öğretmenler Günü,paylaşım,
664666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664666.aspx
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