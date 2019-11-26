Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen’le ilgili ABD’ye 7 iade talebi gönderildiğini ancak herhangi bir gelişme kaydedilemediğini söyledi. Gül, “FETÖ elebaşının iadesi için suç şüphesi yeterlidir. Adli mercilerimizin ortaya koyduğu deliller, iade hukuku bakımından yeterli ölçüde ve kesinliktedir” ifadelerini kullandı. Bakanlığının 2020 bütçe sunumunda konuşan Bakan Gül, özetle şunları söyledi:

¥ Herkes 40 yıllık bir örgütle mücadelenin 40 günde tamamlanamayacağının bilincinde olmalıdır. 15 Temmuz’dan bu yana meslekten çıkarılan hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926’dır. Açılan 289 fiili darbe davasının 270’i karara bağlandı.

¥ Kadına yönelik şiddetin çözümüne ilişkin yöntemleri ve atacağımız adımları dünya örnekleri ile birlikte değerlendiriyoruz. Gerek mevzuat düzenlemelerinde gerekse uygulamalarda bu fiilleri engelleyecek ve faillerin gerekli cezaları almalarını sağlayacak tedbirleri diğer kurumlarla iş birliği hâlinde almak kararlılığındayız.

¥ Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkân tanıyan düzenlemeler de çalışmalarımız arasında bulunuyor. Hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde de çalışıyoruz.

¥ Suça sürüklenen çocukların davalarının öncelikli görülmesinin sağlanması diğer hedeflerimizdendir. Basit yargılama usulünde, ön inceleme ve tahkikat aşamasının zorunlu şekilde tek duruşmada yapılması üzerinde de çalışıyoruz.

¥ Kısa süreli hapis cezasına seçenek oluşturan yaptırımların süre ve tür yönünden kapsamını genişletmeyi planlıyoruz. Şikâyete bağlı suçların kapsamının genişletilmesi ve suç teşkil eden bazı davranışların idari para cezasına konu olabilecek bir kabahat olarak düzenlenmesi de sistemi rahatlatmaya yönelik çalışmalarımızdan olacak.

¥ Noterlikte parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanılacak. Güvenli ödeme sistemleri oluşturulacak. Sistemle satış bedeli, noterde işlem gerçekleşmeden satıcı hesabına geçmesini önlenecek. Noterlik harç ve masraflarının tüm bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi sağlanacak.

¥ Dava açılmadan 237 bin 680 dosyadan 199 bin 194’ü uzlaşma ile sonuçlandı. Toplam 708 bin 520 uyuşmazlıkta, arabulucu görevlendirilmesi yapıldı. Bu uyuşmazlıkların 441 bin 82’si yani yüzde 62’si anlaşmayla sonuçlandı.