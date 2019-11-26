Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göreve geldikleri 2014’ten bu yana Polis Akademisini aslına uygun şekilde yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Çolak, “5 yılda sayı olarak muazzam bir iş yapıldı. 15 binin üzerinde komiser yardımcısı yetiştirip sisteme dahil ettik. Bu rakam mevcut, sahada görev yapan amir sınıfının dörtte üçüne tekabül ediyor.” dedi.

Çolak, 91 bin polis memurunu mezun ettiklerini, 7 bininin de eğitimlerinin sürdüğünü kaydetti.

Emniyet teşkilatına dahil olan bu memurların toplam polis memuru sayısının üçte birinden fazlasına tekabül ettiğine dikkati çeken Çolak, “10 bin de bekçi yetiştirdik. 5 yılda emniyet teşkilatı yeniden ayağa kalktı, yenilendi. Bu kadar kısa sürede böyle bir başarının dünyada başka örneği yok.” ifadelerini kullandı.

Nitelik konusuna da büyük önem verdiklerini anlatan Çolak, iç güvenlikle ilgili üç yıllık verilerde çok ciddi iyileşme olduğunu, özellikle mala karşı işlenen suçlarda yüzde 40’ları geçen düşüş yaşandığını belirtti.

Polis memuru alımlarına gelecek yıl da devam edecekleri bilgisini veren Çolak, 500 özel harekât kadın memur adayının alım sürecinde olduklarını aktardı.