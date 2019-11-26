Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü yazarı Rahmi Turan’nın yalan çıkan “Saray’a bir CHP’li gitti” yazısı için “Okuduğumda doğrudur dedim. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” dedi. CHP lideri, tezgâh çökünce de dört gün sonra “Öyle demedim” diyerek çark etti. Kılıçdaroğlu “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim” diye açıklamada bulundu. Daha önce birçok defa kendini yalanlayan Kılıçdaroğlu’nun skandallarından bazıları şöyle:

İDDİASINI HATIRLAYAMADI!

Selefi Deniz Baykal’a kaset operasyonu yapıldığı dönemde “Erdoğan’ın kaseti izlediğini gördüm” dedi. Avukatı aracılığıyla savcılığa gönderdiği dilekçede videonun kim tarafından ve ne zaman izlettirildiğini hatırlamadığını söyledi.

BEN SARAY DEMEDİM

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde altın klozetlerin olduğunu söyledi. Daha sonra “Ben Saray demedim. ‘Ankara’daki beyler, altın kaplı klozetler yapılıyorsa bu ülkede, birilerinin düşünmesi lazım dedim’ ifadelerini kullandı.

D. AKDENİZ’DE GERİ ADIM

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de fiziki varlığının olmadığını savundu. Birkaç gün sonra “Doğu Akdeniz’de bizim haklarımız var, o hakları sonuna kadar savunacağız, kimsenin bundan endişesi olmasın” diye konuştu.

PKK’LIYA, DHKP-C’LİYE GİTTİK

Canlı yayın sırasında “Biz hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik. Hiç ayrım yapmadık” ifadelerini kullandı. Daha sonra “Ben hastane ve hapishane değil hiçbir yerde gitmedim” diye konuştu.

KOALİSYON GÖRÜŞÜLMEDİ

2015 seçimlerinden sonra koalisyon ihtimali çıktı. Geçici Meclis Başkanı Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kılıçdaroğlu bir gazeteye verdiği röportajda, Erdoğan ile Baykal’n koalisyon konusunu görüşmediğini ifade etti. Başka bir gazete verdiği röportajda ise Baykal’ın Erdoğan ile koalisyonu da görüştüğünü iddia etti.