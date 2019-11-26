Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddetin, kime ve ne şekilde uygulandığı fark etmeksizin, toplumların ruhunda peyda olmuş kötü huylu bir tümör olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan “İnsanlığı zehirleyen bu habis urun, kökünden kazınması noktasında hepimiz canla başla mücadele etmeliyiz. Dünyada her gün 137 kadın eşi ya da bir yakını tarafından öldürülüyor. Kadına şiddet küresel bir mesele. Belli bir coğrafyası, dili, dini ya da ırkı yok. Gelişmiş olduğu düşünülen ülkelerde dahi şiddet ve cinsel saldırılar var. Ülkemizde de maalesef vicdanlarımıza hançer gibi saplanan, bizi insanlığımızdan utandıran elim vakalar yaşandı. Mahrem alan, şiddetin uygulanmasına zemin olduğu anda, insan hakları ihlali başlamış demektir. Böylesi bir durumda mahremiyet ortadan kalkar. Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz. Tek bir kadının dahi öldürülmesi, insanlığı haince sırtından bıçaklamaktır. Sıfatları ne olursa olsun, insanlar hiçbir şekilde birbirlerinin sahipleri olamazlar” dedi.