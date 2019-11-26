Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.11.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek."
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,
664998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/664998.aspx
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