MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
26.11.2019 - 12:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Akar: "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili planladığımız faaliyetler, planladığı şekilde devam ediyor."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni, farklı, planlanmayan bir şey söz konusu değil” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
665034 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665034.aspx
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