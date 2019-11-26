Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eski Danıştay üyesi Tutar'a FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezası
26.11.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay 9. Ceza Dairesi,eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar,
665059 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665059.aspx
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