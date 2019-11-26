Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat Atatürk yolu Fen Lisesi kavşağında bulunan 5436 nolu Şehir İçi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne ait trafik ekibi, yolda kalan bir minibüsü halat yardımıyla yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Yozgat sanayisine götürdü. Trafik polislerinin yolda kalan sürücüye yardımcı olması bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ekiplerin yardım anı bölgedeki MOBESE kameralarınca da kaydedildi.