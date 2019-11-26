Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi.

"Türkiye, DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttü"

MGK Bildirisinde, Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildi.

MGK Bildirisinde, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı.

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