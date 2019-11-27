Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, amatör spor kulüplerinin maddi problemlerini giderebilmesi için TBMM’ye Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Teklifle, büyükşehir belediyelerin gelirlerinin yüzde 2’sinin, belediyelerin gelirlerinin ise yüzde 1’inin amatör spor kulüplerine aktarılması istendi. Teklifin kabul edilmesi hâlinde, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin amatör spor kulübünün maddi yetersizleri giderilecek ve başarılı sporcu yetiştirmeye katkı sunulacak. Böylelilkle gençlerin kötü alışkanlıklarından korunabilmesinin önü de açılacak. TBMM’ye sunulan kanun teklifinde ayrıca şu ifadelere yer verildi: Ülke olarak genç bir nüfusa sahibiz. Sporun bir hayat tarzı olarak benimsetilmesi yerelden başladığı takdirde başarılar da elde edilecektir.