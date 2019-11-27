Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Hepimiz Göçmeniz Platformu kamuoyunda yer alan olumsuz algıyı kırmak için ünlü isimlerin de yer aldığı bir kamu spotu oluşturarak basın açıklaması düzenledi. İstanbul’da bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Av. Abdullah Resul Demir “Asılsız iddialar özelikle sosyal medyadan yayılıyor. Haberlerin toplum üzerindeki etkisi düşünüldüğünde sadece Suriyeliler değil tüm mültecileri etkisi altına alarak onlara karşı ırkçı davranışlar körüklemisine zemin hazırlıyor” dedi. “Suriye için konuşulan güvenli bölge oluşmadıkça insanların dönmesi imkânsız” diyen Suriyeli Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut şöyle konuştu: Güvenli bölge dediğimiz yer defalarca bombalandı. Bahsedilen güvenli bölge tamamen oluşmalı. Buradaki Suriyeliler hiçbir baskıya gerek duyulmadan vatanlarına dönecek, şevkleri var. Türkiye’ye gelen mültecilerin yüzde 70’i evimize döneceğiz bakış açısıyla hâlen Türkçe öğrenmiyor. Medyada sanal bir Suriyeli gerçeği var. Ama sahada onların komşularına söylediğimizde gerçekler çok farklı. İnsanlar sanal Suriye’den rahatsız” dedi. Mülteciler Derneği Genel Koordinatörü Halil İbrahim Akıncı “Alanda çok yalnızız. Mülteci konusunda bir dayanışma eksikliği yaşamaktayız. 9 yaşında bir çocuk intihar ettiğinde herkes duyarlı oluyor ancak bütün bunlar yaşanmadan önce kimsenin sesi çıkmıyor” şeklinde konuştu.

İŞTE SURİYELİ GERÇEĞİ

∂ Esnaf olanlar vergi veriyor

∂ Çalışma izni alıp istedikleri yerde çalışamıyorlar

∂ Devletten maaş almıyorlar

∂ İstedikleri üniversiteye sınavsız giremiyorlar

∂ Arabaları için vergi ödüyorlar

∂ Beş yıl sonra Türk vatandaşı olmuyorlar

∂ Su, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödüyorlar.