İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde yeni bir operasyon düzenledi. Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Sarallar adlı suç örgütüne operasyon
27.11.2019 - 09:39 | Son Güncelleme: 27.11.2019 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt lideri Burhanettin Saral’ın da aralarında olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : sarallar,suç örgütü,
665208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665208.aspx
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