Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.

"2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak."

"Allah bizi PKK'nın, Kandilin, onun sözcülerinin memnun olduğu bir anlayışla bir araya getirmesin"



"Bugün terörle mücadele politikamızı belirlerken kimseye sormak durumunda değiliz"

"Muhalefet partileri ülkedeki bir konuyu eleştirebilirler buna itirazımız yok ama bunu doğru verilerle analitik sonuçlarla yapsınlar"