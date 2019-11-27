İçişleri Bakanı Soylu, PKK'nın dağa kaçırdığı terörist sayısının bu yıl 111, ikna yoluyla adalete teslim olan terörist sayısının ise 233 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu: 'Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı'
27.11.2019 - 11:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı." dedi.
"Allah bizi PKK'nın, Kandilin, onun sözcülerinin memnun olduğu bir anlayışla bir araya getirmesin"
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
665225 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665225.aspx
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