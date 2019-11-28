Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk dili konuşan ülkelerin diaspora kuruluşları arasında belirli bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Muradov, koordinasyonun sağlanması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ortak hedefler belirlediklerini dile getirdi.

Birliğin sağlanması için tüm girişimleri desteklemeye hazır olduklarını vurgulayan Muradov “Düşmanlarımız belli. Bize karşı yürütülen kampanyalarına arkasında duran güçler belli. Çalışmalıyız ki, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan soydaşlarımız bunu dikkate alarak birleşme ve koordinasyonu daha iyi düzeyde hayata geçirsin. Stratejimizi ve politikamızı doğru yürütürsek büyük işler başarabiliriz” ifadelerini kullandı.