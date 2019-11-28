Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı’nda düzenlenen toplantıda, PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Cemil Bayık’ın “Amed-spor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun” diye talimat verdiğini söyledi. Soylu, şunları kaydetti: Kandil’in en son derdinin ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim, Amedspor. “Aman ne yapın, ‘Amedspor’a oradan buradan ayda 400-500 bin lira para bulun” diye bizzat Cemil Bayık talimat gönderiyor. Terör örgütünün desteklediği bir siyasi parti. Terör örgütünün direk talimat verdiği bir spor kulübü. Böyle bir şey olabilir mi?”

500 TERÖRİST KALDI

Bakan Soylu, bugün terörle mücadele politikasını belirlerken, kimseye sormak durumunda olmadıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: Yılda 5 bin 500’ün üzerinde dağlara terörist götürüyorlardı. Partilerinden, belediyelerinden, kurmuş oldukları derneklerinden, sözde radyolarından yaptıkları çağrılarla ve sözde gazetedeki makalelerinden, annelerinden çocukları koparıyorlardı. Üç yılda 600’e yakın terörist ailelerinin ikna etmeleriyle birlikte adalete teslim oldular. Yöntem PKK terör örgütünü psikolojik olarak kalbura çevirmiştir. PKK’nın siyasi imkânlarıyla, belediye imkânlarıyla, Avrupa’nın, Amerika’nın imkânlarıyla ana muhalefet partisinin hoşgörüsüyle dağa götürebildiği terörist sayısı 111. Ailesiyle birlikte ikna edilip, adalete teslim edilen terörist sayısı 233. İki katından daha fazla.

Teröristlerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Bakan Soylu “Yurt içinde 500’ün çok az üzerinde terörist kaldı. Şimdi 2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500’ü sıfırlamak için kullanacağız” dedi.