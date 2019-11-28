Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kırmızı kategoride aranan terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
28.11.2019 - 10:07 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MİT,
665372 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665372.aspx
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