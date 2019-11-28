MSB, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekat bölgesine dönüşlerin sürdüğüne ilişkin paylaşım yaptı. MSB’nin paylaşımında, “Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı” ifadeleri yer aldı.
MSB açıkladı: '593 Suriyeli gönüllü şekilde Tel Abyad’daki evine döndü'
28.11.2019 - 10:29 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesine 593 Suriyelinin döndüğünü bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,
665376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665376.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER