Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekat bölgesine dönüşlerin sürdüğüne ilişkin paylaşım yaptı. MSB’nin paylaşımında, “Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Cerablus’a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad’daki evlerine dönüş yaptı” ifadeleri yer aldı.