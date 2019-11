Türkiye Gazetesi

Bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanan İSEDAK toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu önemli toplantıya vermiş olduğu destek ve liderliğinden ötürü şükranlarımı sunmak istiyorum. İnanıyorum ki bu toplantı sadece İslam dünyasında değil, aynı zamanda dünya çapında da önemli bir konu olan sürdürülebilir gıda sistemlerinin geliştirilmesine yönelik farkındalığı arttıracaktır” dedi.



2050 yılına kadar dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyara ulaşacağının beklendiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, artan bu nüfusun besin ihtiyacını karşılayabilmek için gıda üretiminin yüzde 50 oranında artırılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

“Dünyada yaklaşık 820 milyon insan aç”

Pakdemirli, “Dünyada yaklaşık 820 milyon insan açtır. Bu her dokuz insandan birinin her gece yatağa aç girdiği anlamına gelmektedir. Bu yüzden, gıda ve tarımsal üretim daha çok önem kazanmış ve uluslararası gündemin önemli konularından biri haline gelmiştir. Sürdürülebilir gıda sistemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, tarım, orman ve balıkçılık alanlarındaki bütün paydaşların sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir bir gıda sistemi, tarladan çatala gıdaya ilişkin bütün süreçlerde her kesimden paydaşın katılımını gerektirmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerindeki mevcut durumunu ve söz konusu sistemin teşvikine ilişkin faaliyetleri ortaya koymayı hedefleyen bir ülke raporu hazırladık” diye konuştu.

Hâlihazırda üye sayısı 57 olup, Asya ve Afrika kıtaları ile Ortadoğu bölgesindeki Müslüman nüfusa sahip ülkelerin büyük bölümünün üyesi olduğu İSEDAK toplantısında, sürdürülebilir gıda sistemleri bağlamında Türkiye’nin tarımsal görünümüyle ilgili bilgilere de değinen Bakan Pakdemirli, “Türkiye, dünyanın 7. Avrupa’nın ise 1. tarımsal üreticisi olup; fındık, kayısı, kiraz ve incir gibi pek çok tarım ürünlerinin üretiminde dünyanın lider ülkesidir. Bununla birlikte, uluslararası ticaretin geliştirilmesine büyük önem verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye 1690 farklı tarımsal ürün ihracatı ile tarım sektöründe net ihracatçı bir ülkedir. Ayrıca, yaklaşık 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlasını verdiğimizi de ifade etmek isterim. Diğer taraftan dış yatırımlara büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin tarımdaki gücü sayesinde, Türk gıda ve içecek sanayisi, yabancı yatırımcılar için en cazip alanlardan birini oluşturmaktadır. Ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye’de tarım ve gıda sektörü son 17 yılda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmiştir. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye 6,6 milyon hektarlık bir alan sulama altyapısına sahip”

Geçen hafta yapılan Tarım Orman Şurası’na da değinen Bakan Pakdemirli, Tarım Orman Şurası toplantısı ile önümüzdeki 25 yılı planlamak üzere bir araya geldiklerini hatırlatarak, 5 yıl içerisinde gerçekleştirecek somut politikalar arasında gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamanın başlıca önceliklerimiz arasında yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir bir tarım hedefiyle Türkiye’nin sulama sistemlerine de oldukça önem verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, “Mevcut durumda Türkiye’de 6,6 milyon hektarlık bir alan sulama altyapısına sahiptir. Buna ilaveten, sahip olduğumuz geleneksel sistemlerin önemli bir kısmını modern sulama sistemlerine dönüştürmeyi hedeflediğimizi de ifade etmek istiyorum. Ayrıca sahip olduğumuz ormanlık alanların sürdürülebilir kullanımına da önem veriyoruz. Dolayısıyla 11 Kasım tarihi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmiş olup, bu ulusal gün her yıl kutlanacaktır. ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası ile iki hafta önce, 11 Kasım 2019 tarihinde sadece bir günde Türkiye'nin her yerinde 11,5 milyon fidan dikildi ve bu başarı Guinness Rekorlar Kitabına girdi” ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye, sürdürülebilir gıda sistemlerinin teşviki amacıyla tarımla ilgili deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak, uluslararası işbirliğini geliştirmeye özen göstermektedir. Gıda ve tarım alanlarında işbirliğini ortak bir temelde geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla her zaman sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve deneyimimizi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle paylaşmaya açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin arasındaki işbirliğinin karşılıklı çabalarla daha da güçlendirileceğine ilişkin inancım tam.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli daha sonra, İSEDAK üyesi konuk bakanlara, Türkiye’nin ilk milli ve yerli yapımı olan elektrikli traktörü de tanıttı.

Bakan Pakdemirli, ayrıca toplantı sonrası Gabon Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık Ve Gıda Bakanı Bıendı Magangda-Moussavou ile de heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bakanlar, iki ülke tarımsal ticaret hacmini artırmak üzere işbirliği yapılması adına temennide bulundu.