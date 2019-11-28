Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi’nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan’a Teşekkür Belgesi takdim etti.
Şeref Doğan, Türkiye Gazetesinin tarafsız ve her daim doğru habercilik ilkeleri kapsamında çalıştığını belirterek Türkiye Gazetesine teşekkürlerini bildirdi.
Türkiye Gazetesi’nden Palandöken Belediyesi'ne Teşekkür Belgesi
28.11.2019 - 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2019 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi Erzurum Bölge Sorumlusu Orhan Yılmaz Küçükdemir, Palandöken Belediyesine ziyarette bulundu.
Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi’nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan’a Teşekkür Belgesi takdim etti.
Kaynak: İHA
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665400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665400.aspx
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