Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Doğan ile makamda görüşen Küçükdemir, Palandöken Belediyesi’nin, Türkiye Gazetesine vermiş oldukları desteklerden ötürü Şeref Doğan’a Teşekkür Belgesi takdim etti.



Şeref Doğan, Türkiye Gazetesinin tarafsız ve her daim doğru habercilik ilkeleri kapsamında çalıştığını belirterek Türkiye Gazetesine teşekkürlerini bildirdi.