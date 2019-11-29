İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İSKİ’nin 2020 yılında uygulayacağı su tarifeleriyle ilgili teklifi görüştü. Konut-1 Kademesi (0-10 metreküp) için 4,80 TL, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) 7,20 TL, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) 10,80 TL teklif edilmişti. CHP Grubu görüşme sırasında yeni bir teklif sunarak, Konut-1 tarifesine yapılmak istenen yüzde 20 zammı geri çekti. Diğer kademedeki konut su fiyatlarını ise 7,20 ve 12,60 TL olmasını teklif etti. AK Parti ve MHP meclis üyelerinin çoğunluk oylarıyla zam teklifi reddedildi. Bu durumda Mayıs 2020’ye kadar mevcut su tarifesi uygulanmaya devam edecek.
Suya yüzde 80’lik zam Meclis’te reddedildi
29.11.2019 - 04:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 04:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da içme suyuna yüzde 20 ilâ 80 oranında zam öngören teklif, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, AK Parti ve MHP’li üyelerin ret oylarıyla kabul edilmedi.
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