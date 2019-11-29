Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Gümüşhane’de bulunan 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün defineciler tarafından tahrip edilmesi sonrası gazetemize açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, define aramanın zorlaşacağını söylemişti. Ayrıca Ersoy “İzin için ÇED raporu istenecek. Son sözü valiler söyleyecek” demişti. Yaşanan tahribatlar sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmelikte değişiklikler yaptı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, artık define kazısı yapmak isteyen kişi ya da kuruluşların ÇED raporu alması zorunlu olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, projeleri ilgili kriterler çerçevesinde inceleyecek ve değerlendirecek. Gerekli görürse kuruluşlardan proje ile ilgili geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç sağlamasını, analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını isteyebilecek. Diğer yandan, kaçak kazılar için defineciler, sosyal medyada âdeta bir sektör oluşturmuş durumda. Facebook’ta define aramak için gerekli malzemeler satılıyor, ücretli danışmanlık yapılıyor.

BEŞ YIL HAPİS CEZASI

Kaçak define avcılarına iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezası veriliyor. Yurt dışına kaçırmak maksadıyla işlenmiş suçta ise, cezalar bir kat daha artırılıyor.