Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan Topbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Odun keserken ağaç motoru kendi boğazını kesti!
29.11.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından kesen bir kişi ölümden döndü.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Antyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Topbaş (56) komşusuna yardım için ağaç motoru ile odun keserken kazara kendini boğazından keserek yaraladı. Kanlar içinde kalan Topbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : odun,samsun,ağaç motoru,
665648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665648.aspx
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