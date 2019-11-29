Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’in cenazesi ilk kardeşinin yaşadığı Gündoğan Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada okunan duanın ardından Şehit Davut Armağan Keskin, cenaze namazının kılınacağı Zağnos Paşa Camii’ne getirildi. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın cenaze namazına katılanlardan helallik istemesinin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Gündami Zeybek, kardeşleri Rafi ve Ömer Zeybek aynı safta cenaze namazı kıldı. Cenaze namazından önce şehidin eşi Gülçin Keskin, eşinin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.



Kılınan cenaze namazının ardından Davut Armağan Keskin, Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin cenazesine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.



OĞLUNUN ŞEHİT HABERİNİ ALAN ANNE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit olan Davut Armağan Keskin’in annesinin, yaşadığı İstanbul’da oğlunun şehadet haberini alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan şehit annesi Seher Zeybek’e anjiyo yapıldı. İstanbul’da anjiyosu yapılan Seher Zeybek, operasyonun ardından Balıkesir’e getirildi. Balıkesir’e gelir gelmez oğlunun na'şını görmek istediği öğrenilen Seher Zeybek, oğlunu son kez gördü. Cenaze törenine şehit annesi sağlık ekiplerinin yardımıyla katıldı. Cenaze boyunca oğlu için gözyaşı döken Seher Zeybek’i yakınları sakinleştirdi.

