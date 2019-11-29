Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamına kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi.
Teröristlerden tarlada çalışan sivillere füzeli saldırı
29.11.2019 - 17:36 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin El Bab kentinde bombalı araçla saldırıda 2 sivili yaralayan teröristlerin Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,fırat kalkanı harekatı,
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