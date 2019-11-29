Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 19 Kasım’da düzenlenen operasyonda yakalanan gri kategoride arananlar listesinde bulunan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Terörist Tuncer ve 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı
29.11.2019 - 17:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve gri listede aranan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve ona yardım yataklık eden 2 kişi tutuklandı.
Etiketler : Diyarbakır,
665678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665678.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER