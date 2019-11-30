Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de yaşayan Zehra Dolunay (51), PTT Genel Müdürlüğü tarafından 2002 yılında başlatılan “Cumhuriyetin 100. yılına mektup” kampanyası kapsamında o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay için mektup yazdı. Jandarma Teğmen Güngör Dolunay geçtiğimiz haziran ayında, Hakkâri’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü. Acılı anne, oğlu 2023’te okusun diye yazdığı mektubu PTT yetkililerine başvuru yaparak geri istedi. PTT yetkilileri de şehit annenin bu çağrısına kayıtsız kalmadı. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz, beraberindeki diğer yetkililerle birlikte şehit annesi Zehra Dolunay’ı Bornova’da ikamet ettiği evinde ziyaret etti. PTT İzmir Başmüdürü Şerif Kaçmaz’dan mektubu teslim alan Zehra Dolunay, duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Acılı anne, “Ben bunu oğluma bir sürpriz olsun, çocuğuma bir anı kalsın diye yazıp göndermiştim. Yazıp gönderdiğim gün de PTT’nin bu etkinliğinin son günüydü. Oğluma yazdığım mektup geri geldi. Çok kötü bir şey” dedi. Şerif Kaçmaz da “Ne yazık ki kardeşimiz aramızda değil. PTT Genel Müdürü’müzün de talimatıyla bu aziz hatırayı, kutsal emaneti annemize takdim ettik. Bu vatan toprakları için kanlarını döken Güngör kardeşlerimizin hatıralarını daima yaşatacağımıza PTT olarak da personel olarak da söz veriyoruz” ifadesini kullandı. İZMİR İHA