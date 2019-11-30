Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Barış Pınarı Harekâtını düzenleyen Türkiye, NATO’dan dayanışma beklemesin” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a “Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi? Böyle bir şeyin kararını senin verme yetkin var mı” dedi.



Maltepe’deki Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinin temel atma töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye’yle ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını belirterek “Daha NATO Liderler Zirvesi’ne gitmeden birileri bir şeyler konuşmaya başladı. Hiç risk almayan hep kazanmaya alışmış kimi ülkeler Türkiye’nin kendi hakkını, hukukunu, sınırlarını, egemenliğini koruma çabalarına tahammül edemiyor. Hele hele bunların içinde Fransa Cumhurbaşkanı, son açıklamaları, bu hastalıklı, bu sığ anlayışının örneklerinden biridir. Ne diyor, ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.’ Sayın Macron bak, Türkiye’den sesleniyorum, NATO’da da söyleyeceğim, önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir. Çünkü bu ifadeler ancak senin türündeki beyin ölümü gerçekleşmiş olanlara yakışır. NATO’ya ödemen gereken paraları bile doğru dürüst ödemezsin, ama hava atmaya gelince hava atarsın. Türkiye’yi NATO’dan çıkarmak-çıkarmamak. Bu senin haddine mi? Türkiye’nin Suriye’de herhangi bir oldubittiye gitmediğini en iyi kendisi biliyor. İşte buyur, şimdi biz Libya’nın resmî yönetimiyle imzalarımızı attık. Şu anda artık Türkiye-Libya Akdeniz’de ortak iş birliğine girebilecek noktaya bu anlaşmayla geldi. Ne diyeceksin. Kimse sana bakmıyor, henüz daha acemiliğin var, bunları gider. Bunu gidermeden bu işler olmayacak” dedi.

Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik tehditleri ve bunlara karşı verilecek cevapları Macron’a defalarca anlattığını belirterek “Ancak anlamıyor, çünkü çok tecrübesiz. Terörle mücadelenin de ne olduğunu bilmiyor. Bu sebeple Sarı Yelekliler bütün Fransa’yı istila etti. Sen önce bunu çöz, ne işin var senin Suriye’de. Seni rejim de oraya zaten davet etmiş değil. İstediğiniz kadar eveleyip, geveleyin eninde sonunda Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyacaksınız” ifadelerini kullandı.



“Şayet Türkiye olmazsa dünyanın dört bir tarafındaki teröristler Avrupa’ya yığılır. Ülkemiz güvende değilse Avrupa’nın güvenliğinin de pamuk ipliğine bağlı olduğu asla unutulmamalıdır.”



İlanihaye beklemeyiz!

Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’den topraklarına yönelik tehditler tamamen bitene, bölgedeki son terörist de imha edilene kadar harekâtlarını sürdüreceğini kaydetti. Erdoğan “Ülkemize verilen ancak şu ana kadar tutulmayan sözler için ilanihaye bekleyecek değiliz. Hâlâ topraklarımıza ve himayemiz altındaki bölgelere yönelik alçakça saldırılar oluyor. Daha önceki gün sınır karakolumuzdaki askerlerimiz şehit edildi. Aynı şekilde Tel Abyad’da bombalı araçla 17 masum sivil maalesef şehit edildi. Benzer terör eylemleri Resülayn ve diğer bölgelerde yaşandı. Bu duruma seyirci kalacak değiliz. Güvenli bölgeden ve ötesinden ülkemize yönelen tehditler makul bir sürede bertaraf edilemezse bu işi bizzat kendimiz yapmakta tereddüt göstermeyiz” dedi.



Erdoğan, İstanbul’da İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına giderek askerlerle bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı burada tezkeresine 10 gün kalan bir askere kalemini hediye olarak verdi. Erdoğan, Zeytinburnu’nda Selahattin Kara Resim Sergisi’nin açılışına da katıldı.

