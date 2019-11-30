Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katıldı.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Bugün terörü sadece silahla yeniyor değiliz. Anaların meseleye vaziyet etmesiyle, bu ülkenin her etnik kökenden gelen insanının birlikte ağlayıp birlikte gülmesiyle bu mücadeleyi bugün başarılı bir şekilde veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Soylu, şöyle devam etti:

"Dünyada Orta Doğu'yu karıştırmak isteyen ülkelere buradan söylüyoruz; nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Kürt, Arap, Alevi ve Sünni'ye de sözümüzdür, Orta Doğu'yu da barış coğrafyası haline getirecek Türkiye ve bu millettir."