Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne’nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü’nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu’nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili katıldı. Ayrıca, törene, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları ve üst düzey yöneticiler katıldı.

Enerjinin İpek Yolu olarak nitelenen, yüksek mühendislik kalitesinin yanı sıra sosyal ve kültürel boyutlarda da ülkeye katkı sunan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) tamamlanmasının heyecan ve gururu yaşanıyor.

21’inci yüzyılın en büyük enerji projeleri arasında yer alan TANAP’ın tamamlanan Avrupa bağlantısının açılış töreni; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’in teşrifleriyle, Edirne’nin İpsala ilçesindeki TANAP MS4 istasyonunda gerçekleştirildi.

Edirne’nin İpsala ilçesinin Sarıcali Köyü mevkiinde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu’nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Güney Gaz Koridorunun ana omurgasını oluşturan TANAP’ın Avrupa Bağlantı hattı açılışı hayırlara vesile olsun. Her aşaması sabırla ve dirayetle, 7 buçuk senelik bir projeyi Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke olarak başarıyla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje her şeyden önce ülkeler arasında dostluğun sembolüdür. Hatırlayacağınız üzere TANAP’la ilgili 2012 yılında İstanbul’da imzalanan törenle ilk adımı atmıştık. Ardından süreç başladı ve 2018 yılında dost ve kardeş ülkelerin katılımıyla TANAP’ın Eskişehir’de açılışını gerçekleştirdik. Bütün olumsuzluklara rağmen planlandığı şekilde hamd olsun bugün ki aşamaya getirdik. Bugün verilen emeklerin boşa gitmediğini görüyoruz. Hedeflerimize ve tahattütlerimiz ile ilgili ülkelerimizin sorumluluklarını tamamlamış oluyoruz. Biz TANAP’la ülkemizin enerji kaynaklarımızı garanti almakla beraber, Avrupa’ya güvenli enerji taşıdık. Bu proje hayalden çıkıp, gerçeğe dönüşmüştür. Bu projede 6 milyar metreküpü biz, 10 milyar metreküpü Avrupa kullanacaktır. Bundan sonraki asıl sorun sınır hattından ötede bulunan komşularımıza düşüyor. İnşallah TAP’ın da 2020 yılında tamamlanmasını bekliyoruz” dedi.



“Biz bunların bağırmaları, çağırmalarıyla onları oradan çekmeyiz”

Erdoğan, “Bir damla petrolü insan kanından değerli gören zihniyet barışı sağlayamamıştır. Adaleti paylaşmak varken, tehdit diline ve şantaja başvuruluyor. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa göstererek, hiçbir ülke bir başka ülkeye zillet gösteremez. Bilhassa Türkiye böyle bir zillete mana gösteremez. Şu an sondaj gemilerimiz KKTC’de, Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz çalışmalarını sürdürüyor. Biz bunların bağırmaları, çağırmalarıyla onları oradan çekmeyiz. Onlar orada çalışmalarına devam ediyor. Şimdi Libya ile de anlaşma yaptık. Bu anlaşma parlamentodan da geçmek suretiyle daha da netlik kazanacak. Şimdi de Libya’yı tehdit etmeye başladı. Bizim sondajlarımızıdan çatışma ve kan değil, barış ve ferah fışkıracaktır.

“TANAP ile Avrupa ve Asya’yı tekrar birbirine bağladık”

Erdoğan, “Gelin enerjiyi bir çatışma aracı yerine, iş birliği zeminine dönüştürelim. Türkiye stratejik konumuyla enerji üreten ve tüketen ülkelerin tam kavşağında yer alıyor. Avrupa’nın 4., dünyanın 18. Doğalgaz piyayası konumundadır. Ülke nüfusumuzun yüzde 88’ine doğalgaz ulaştırdık. Doğalgaz depolama tesislerimizi 4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz. Tuz gölündeki tesislerin tamamlanması ile dünyanın en büyük doğal gaz depolama tesisine sahip olacağız. Biz bugün TANAP ile Avrupa ve Asya’yı tekrar birbirine bağlıyoruz. TANAP’ın Avrupa Bağlantı açılış töreninde emeği geçen herkese özellikle şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyor. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bugün dünya çapında güç merkezidir”

ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Bu proje ülkeler arasında köprüler yapacak. Daha büyük anlaşmalara yol açacak. İştirak eden ülkeler birlikte uzun yıllar çalışacak ve bunun faydasını bölüşecektir. Bu proje işbirliği, istikrar, uzun müddetli anlaşma getirecek. Sadece enerji projesi gibi bakılacak bir proje değildir. Aziz kardeşim Başkan Erdoğan ile açılışını yaptığımız demiryolu vasıtasıyla, Afganistan, Çin yükleri taşınıyor. Bu projeler hep işbirliği sağlamakta. Elektrik projeleriyle de enerjimizi gönderiyoruz.

TÜRKİYE DÜNYADA BİR GÜÇ MERKEZİ OLMUŞTUR

Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösteriyor ve arttırıyor. Türkiye Azerbaycan kardeşliği günden güne perçinleniyor. Bugün Türkiye kendi bölgesinde değil dünyada güç merkezidir. Ve herkes unutmamalıdır ki bugün Türkiye'ye dünya ülkelerinin birçoğu borçludur. Tarih gösteriyor ki liderin rolü çok önemlidir. Bugün Türkiye işte lideriyle istikrarı ve gücü sağlayabilmektedir. Biz buna sevinmekteyiz çünkü Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

TANAP'ın 1850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve Avrupa yolculuğu başlıyor.

Avrupa'ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz.

TANAP Projesi

TANAP'ta ilk adım, Türkiye-Azerbaycan arasında 24 Aralık 2011'de imzalanan mutabakat zaptıyla atıldı. Bu kapsamda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) tarafından TANAP Doğalgaz İletim AŞ kuruldu. Şirket, TANAP'ın tasarımı, inşaatı ve işletilmesini tamamlamak üzere proje sahibi olarak yetkilendirildi.