Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

EDİRNE

Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan ve Türkiye’nin enerji geçiş güzergâhı olmasında kritik rol oynayan TANAP projesinde tarihi bir adım daha atıldı. Edirne’nin İpsala ilçesinde MS4 Ölçüm İstasyonu’ndaki TANAP Avrupa Bağlantısı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TANAP’ın belirlenen takvime, hedeflere uygun olarak tamamlandığına vurgu yaparak, “Bu projeyle sahip olduğumuz zenginlikleri kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi teyit ettik. Biz TANAP’la ülkemizin enerji ihtiyacını garanti altına almanın yanı sıra Avrupa’nın enerji arz güvenliğine de katkı yapmayı hedefledik” dedi.

BU BİR BARIŞ PROJESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi: “TANAP, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye güzergâhından Avrupa’ya TAP hattına bağlanıyor, devamıyla da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek güzergâhındaki ülkeler de buradan istifade ediyor. Bu adımları atarken, bunun bir bölgesel proje olduğunu, bir barış projesi olduğunu da özellikle vurgulamam lazım. Bu, bir dayanışma ve bu dayanışmanın adı da barış. Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. Haziran 2012’den bu yana geçen sürede TANAP projesinin hayata geçmesi için gerçekten büyük çaba sarf ettik. İçeride ve dışarıda atlattığımız onca badireye, bölgesel gerilime hatta sıcak çatışmalara varan istikrarsızlıklara rağmen TANAP’ı planlandığı şekilde ilerlettik.

3 BİN 500 KM’NİN EN ÖNEMLİ PARÇASI

TANAP, Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan 3 bin 500 kilometrelik enerji koridorunun en önemli parçası. Bugün itibarıyla Azerbaycan’dan doğal gaz ülkemiz üzerinden 20 il, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek artık Avrupa’nın kapısına ulaştı. TANAP’la 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazının Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sunulması hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmüştür. 16 milyar metreküplük bu gaz miktarının 6 milyarını biz, 10 milyarını ise Avrupa ülkeleri kullanacak. Bundan sonra asıl sorumluluk sınırın öte tarafındaki komşularımıza düşüyor. Avrupa’ya gaz sevkinin başlaması için TAP’ın bir an önce tamamlanması gerekiyor. İnşallah TAP’ın da 2020 yılı içinde tamamlanmasını bekliyoruz.

BU ZİHNİYET BARIŞ GETİRMEZ

İçinde bulunduğumuz coğrafya, enerji kaynakları üzerine yaşanan yıkıcı rekabete bizzat sahne olmuştur. Ortadoğu’nun on yıllardır istikrarsızlıkla boğuşmasının arka planında bu mücadele vardır. Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir.

ÇIKARLARIMIZI ÇİĞNETMEYECEĞİZ

Özellikle Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, birileri hakça paylaşım yerine gerilimi körüklemeye çalışıyor. Adaletli paylaşım imkânı varken, tehdit diline ve şantaj politikalarına başvuruluyor. Oysa hiç kimse, hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir. Emrivakilerle netice alınamayacağı artık idrak edilmelidir. ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla kimse bir yere varamaz. Aba altından sopa göstererek, hiçbir ülke bir başkasını haklarından sarf-ı nazar ettiremez. Türkiye, böyle bir zillete asla boyun eğmez. Ülkemiz, ne kendi hukukunun ne de Kıbrıs Türk’ünün çıkarlarının çiğnenmesine izin verir. Doğu Akdeniz’de en uzun deniz sınırlarına sahip bir ülkeyi dışlamak, ona rağmen projeler gerçekleştirmeye çalışmak zaten mümkün değildir. Şu an, son teknolojiye sahip iki sondaj gemimiz, Fatih ve Yavuz ile iki sismik araştırma gemimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Gemilerimizin ve mürettebatımızın güvenliliği ise Deniz Kuvvetlerimiz tarafından en üst düzeyle sağlanıyor. Bağırma çağırma ile sondaj gemilerimizi oradan çekmeyiz. Bu gemilerimizin yürüttüğü faaliyetlerin kısa sürede meyve vereceğine inanıyorum.

LİBYA İLE ANLAŞMA UYGULANACAK

Libya ile anlaşmamızı yaptık, Libya’yı tehdit etmeye başladılar. Bu anlaşma yapıldı, anlaşmanın diğer ayakları da uygulamaya girecek. Bizim sondajlarımızdan çatışma ve kan değil, barış ve refah fışkıracak. Anlaşma TBMM’den geçtikten sonra diğer ayakları da uygulamaya geçecek. Doğu Akdeniz’deki tüm taraflara samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin, enerjiyi bir çatışma aracı yerine işbirliği zeminine dönüştürelim. Diplomasinin imkânlarını kullanmak varken, bölgeye yeni bedeller ödetecek yollara tevessül etmeyelim.

ADALETLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bize bir adım atana, biz koşarak gittik. Bugün de, yarın da aynı hüsnü niyetle hareket etmeye devam edeceğiz. Ne haklarımızdan vaz geçeceğiz, ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakkını yedireceğiz, ne de hakkımız olmayana el uzatacağız. Adalet, istikrar ve bölgesel işbirliği için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Buradan şunun müjdesini de vereyim. 8 Ocak’ta TürkAkım için töreni İstanbul’da yapacağız.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, törende yaptığı konuşmada tarihi bir gün içerisinde olduklarını belirterek “Umarım TANAP’ın ömrü uzun olacak” dedi. Projenin ülkeler arasında köprüler kuracağını, iş birliği, istihdam, uzun müddetli anlaşmalar getireceğini kaydeden Aliyev, şöyle devam etti:

Türkiye bugün yabancı yatırımlar için açık ülkedir ve çok makbul yerdir. Türkiye bugün uluslararası güç odağı olmuştur. TANAP, Güney Gaz Koridorunun bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru 7 ülkenin işbirliği içerisinde gerçekleşecek ve tamamlandığında bölgenin en büyük projelerinden birisi olacak. Biz buna seviniyoruz, Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür, Türkiye’nin uğuru bizim uğurumuzdur. Hayata geçirdiğimiz bu dev projeler bizim gücümüzü gösterir ve gücümüzü arttırır. Ben inanıyorum ki bundan sonra da birlikte hayata geçireceğimiz projeler, uğurlu olacak.

BİZ HAZIRIZ, ŞİMDİ SIRA AVRUPALI DOSTLARIMIZDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de TANAP ile Hazar gazının Avrupa yolculuğunun başladığını söyledi. Bakan Dönmez şöyle konuştu: “TANAP’ın bin 850 kilometrelik Anadolu yolculuğu bugün sona eriyor ve gazın Avrupa yolculuğu başlıyor. TANAP bundan sonra Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin gücünü yeni ülkelerle, yeni insanlarla buluşturacak. TANAP’la birlikte hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, LNG, FSRU ve diğer uluslararası boru hatlarıyla Türkiye’nin doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Güney Gaz Koridoru’nun şah damarı olan TANAP, TAP ile birleşerek Akdeniz’in beline bir kuşak gibi dolanacak. TANAP’la birlikte hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, LNG, FSRU ve diğer uluslararası boru hatlarıyla Türkiye’nin doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Avrupa’ya gaz akışı için biz hazırız. Bundan sonraki süreci Avrupalı dostlarımıza emanet ediyoruz.”

AVRUPA'DA 9 BÜYÜK ALICI

SOCAR Başkanı Rovnag Abdullayev de “TANAP TAP üzerinden Avrupa’ya gaz vermeye hazır. TAP’ın inşaatı da sona erdikten sonra tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Hazar Havzası’ndan Avrupa pazarlarına doğrudan iletilmiş olacak” dedi.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol da 30 Kasım itibariyle Avrupa kapısına gazı vermeye gelmiş durumda olduklarını vurguladı. Düzyol, “Trans Adriyatik Boru Hattı Sistemi’nin (TAP), Avrupa’ya ticari gaz akışının başlayabilmesi için tamamlanmış olması gerekiyor. Bu gazın Avrupa tarafından 9 büyük alıcısı var” diye konuştu.