5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan Hüsniye Kaya “Ben kızımı HDP’den istiyorum. Kızım getirilmeden eylemden vazgeçmem” dedi. 2014 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya ise “Benim çocuğum karakolunun dibinden kaçırıldı. Ne var ki orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale bile etmemişler” diye konuştu
'FETÖ’cü askerler oğlumu örgüte verdi'
01.12.2019 - 02:59 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 03:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 90’ıncı gününe girdi.
Etiketler : evlat nöbeti,diyarbakır hdp,hdp pkk,
665961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/665961.aspx
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