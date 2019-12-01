Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan Hüsniye Kaya “Ben kızımı HDP’den istiyorum. Kızım getirilmeden eylemden vazgeçmem” dedi. 2014 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırılan polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şeyhmus Kaya ise “Benim çocuğum karakolunun dibinden kaçırıldı. Ne var ki orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale bile etmemişler” diye konuştu