Peribacaları ve yeraltı şehirleri ile ünlü sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda olan Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya’da olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yapılacak olan balon turları iptal edilmiştir” denildi.
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
02.12.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 08:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapadokya,balon turu,
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