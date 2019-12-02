Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geleceği ifade edildi.
Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor
02.12.2019 - 14:16 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 14:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin'den yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 8 Ocak'ta İstanbul'da bir araya geleceği ifade edildi.
Etiketler : Putin,
666220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666220.aspx
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