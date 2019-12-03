Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

NATO’nun işlevi ve geleceği üzerindeki tartışmaların artığı bir dönemde İngiltere bugün yakın tarihin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Yirmi dokuz ülkenin lideri NATO’nun 70’inci yılı vesilesiyle Londra’da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirve; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü” gerçekleşti değerlendirmesinin gölgesinde gerçekleşecek. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘külfet’ paylaşımı konusunda Avrupalı müttefikleri sert şekilde eleştirmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da, NATO’nun terör örgütü YPG konusunda 5. maddeyi harekete geçirmemesi konusundaki eleştirilerini tekrarlayacak. NATO’nun 5. maddesi (Bir müttefike yapılan saldırı bütün müttefiklere yapılmıştır) da son dönemde tartışılan konuların başında geliyor. Özellikle Türkiye’ye karşı terör tehditlerine sesiz kalan NATO’nun 5. maddeye uymadığı belirtiliyor.

Londra’da düzenlenecek zirveye günler kala Türkiye’nin Baltık devletleri ve Polonya için hazırlanan Savunma Planı’na onay vermediğinin ortaya çıkması ittifak içinde yeni bir gerilim kaynağı olmuştu. Ankara, bu kararı, YPG’nin tehdit olarak tanımlandığı Türkiye Savunma Planı belgesinin yayımlanmasına, ABD’nin de aralarında olduğu 8 müttefikin izin vermemesi üzerine almıştı. Bu kapsamda Türkiye NATO’nun ‘artan Rusya tehdidine karşı’ Baltık devletleri ve Polonya’nın korunmasına ilişkin hazırladığı Savunma Planı’nın yayımlanmasını bloke etmişti. Türkiye’nin Savunma Planı belgesinin yayımlamasının terör örgütü PYD/YPG ile işbirliği yapan ABD açısından ciddi bir sorun oluşturabileceği değerlendirmesi yapılırken, Ankara’nın kendisi için hazırlanan plan onaylanmadan başka planı onaylamaya sıcak bakmadığı belirtiliyor. Türkiye’nin, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını ‘bloke etmek istediği’ iddiaları üzerinden dile getirilen ‘Türkiye, şantaj yapıyor’ ifadelerini değerlendiren güvenlik kaynakları ise “NATO içerisinde prosedür, usuller var. Onlar normal şekilde işliyor. ‘Türkiye şantaj yapıyor’ gibi ifadeler kabul edilebilir değil” diye konuştu.

“NATO GÜNCELLENSİN”

Zirvede, Türkiye’nin NATO’nun güncelleme önerisinde bulunması bekleniyor. NATO’nun, soğuk savaş dönemi şartlarında kurulduğuna dikkat çekilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede “NATO yeni tehdit durumunu okuyamadı. Kendini yeni döneme göre güncellemeli, gerekirse NATO sözleşmesi maddeleri tümüyle ele alınmalı” çağrısında bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan, zirve öncesi Ankara’dan kritik açıklamalar geldi. Türkiye’nin NATO’ya önemli katkılarının olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, “NATO’nun çok önemli bir gücüyüz. Kimse NATO’ya katkılarımızı ve pozisyonumuzu tartışamaz. NATO’ya verdiğimiz katkılarla NATO’nun tam merkezindeyiz” mesajını verdi.

ERDOĞAN ENGELLİ ÖĞRENCİ SPORCU VE SANATÇILARI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli öğrenci, sporcu ve sanatçıları kabul etti. Kabulde, engelli Cengiz Kahveci tarafından Karagöz-Hacivat gösterisi sahnelendi, engelli bir genç de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şiir okudu. Erdoğan’ın kabulüne katılanlar arasında; millî yüzücü Rana Bağdat, Kafkas-Zeybek Dans Grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camii’nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı çalgı aleti çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli “WeWalk” akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezinde öğrenim gören Murat Akkoyunlu da yer aldı. Bu arada Erdoğan, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.