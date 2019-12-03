Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Burkina Faso’nun kuzey bölgesindeki Nijer-Burkina Faso sınırında yer alan Hantoukoura köyünde bir Protestan kilisesine yönelik olarak gerçekleştirilen terörist saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Burkina Faso Halkına ve Hükümeti’ne taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz."