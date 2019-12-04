Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ordu’da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk: Ceren Özdemir cinayetini yakından takip edilyoruz
04.12.2019 - 19:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Ceren Özdemir’in katilinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,Ceren özdemir,
666651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666651.aspx
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