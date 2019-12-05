Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir önceki gün bale dersinden evine döndü. Zili çalan Ceren’e ablası balkondan evin anahtarını attı. Ceren eve girmek için kapıya doğru ilerlediğinde arkasından yaklaşan saldırgan bıçağını Ceren’in kalbine sapladı, sonra da aşağı doğru çekti. Çığlıkları duyan ve Ceren’in eve gelmemesinden şüphelenen ailesi aşağı indiğinde Ceren’i kanlar içerisinde gördü. Hemen polisi ve ambulansı aradılar. Ceren hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için özel ekip kurdu. Ceren’in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Güzergâhtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren’in cep telefonu incelemeye alındı. Ceren’e arkadaşlık teklif edip reddedildiği öğrenilen bir kişi yakalandı. Olay saatinde işyerinde olduğu kamera kayıtlarıyla belirlenen bu kişi serbest bırakıldı.

NASIL KIYDIN CEREN’E

Polis kamera kayıtlarını detaylı inceleyince Ceren Özdemir’i yol boyunca izleyen bir kişiyi belirledi. Görüntülerde, şüphelinin kapüşonlu montla başını kapattığı ve Ceren’in hemen arkasında yürüdüğü görüldü. Şüphelinin olaydan sonra üzerindeki montu değiştirdiği, kapüşonsuz, siyah renkli başka bir mont giydikten sonra kaçmak için hazırlık yaptığı saptandı.

Ceren’i takip eden kişinin cezaevi firarisi olan uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Polisler Özgür Arduç’un saklandığı eve operasyon yaptı. Özgür Arduç kendisini yakalamak isteyen polislere bıçak çekerek direndi. Bu sırada iki polis memuru da bıçakla yaralandı. Etkisiz hale getirilen Özgür Arduç kelepçeli halde evden çıkartıldığında, kapının önünde toplanan kalabalık, “Nasıl kıydın Ceren’e” diyerek saldırdı. Özgür Arduç’u linç edilmekten polisler kurtardı.

"DOĞUM GÜNÜMÜ UNUTMAYIN"

Ceren’in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş şunları anlattı:

“Ceren son 1-2 haftadır çok durgundu. Özellikle son 1-2 gündür dikkat çekici derecede sakindi. Biz bunu özel bir duruma bağlayamadık. Sınavlar vardı ve herkes durgundu zaten. Ondan olabileceğini düşünmüştük. Ceren kendi sorunlarını kendi başına çözebilen bir kızdı. Arkadaşlarının dertlerini dinleyerek çözümler üretebilecek olgunluktaydı. Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım’da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. ‘Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter’ demişti.” (Hürriyet)