İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da katledilen Ceren Özdemir cinayetine ilişkin "Bir cinayetle karşı karşıyayız bu tür cinayetlerim her biri ülkemizi derinden etkiliyor. Bunun izah edilebilir bir tarafı söz konusu değil. Cinayetin akabinde güvenlik güçlerimiz bir sonuç aldılar ama bu ölen kızımızı geri getirmedi. Soruşturma devam ediyor. Zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının söyledikleri ne kadar doğru neyi yansıtıyor sorulturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Savcılık bunun nedeninin tam ne olduğunu ortaya koyacak. Daha önce tanışık olmadıkları ortada aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıkları söz konusu değil bu durumu tamamen tespit edip bu cinayetim neden ve ne için gerçekleştirdiğini kamuoyuna yansıtmış alacağız" dedi.
Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir açıklaması
05.12.2019 - 12:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, "Hem savcılık hem savcılığın takibinde kolluk ekipleri araştırma yaparak bunun nedenini araştıracaklar. Söyledikleri ne kadar doğru soruşturmada ortaya çıkacak" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : süleyman soylu,ceren özdemir,
666793 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666793.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER