Ege Denizi'nden Marmara Denizi'ne doğru yol alan ‘Azov' isimli Rus savaş gemisi saat 16.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti. Sahil güvenlik botu refakatinde 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor.
Rus savaş gemisi ‘Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
05.12.2019 - 16:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi ’Azov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rus savaş gemisi,
666869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666869.aspx
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