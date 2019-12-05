Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den Rusya’ya yaş meyve-sebze taşımacılığı yapan Azeri KDY Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı Galip Mammadov, Bakü-Tiflis-Kars Hattının, Rusya’nın Astrahan kentini lojistik merkezi haline getirdiğini söyledi. Merkezi Bakü’de bulunan lojistik şirketi, BTK Hattı devreye girdikten sonra hem kapasitesini arttırdı hem de ulaşım sürelerini önemli ölçüde kısalttı.

“Kapasite 1 milyon tona çıkabilir"

Astrahan Bölge Valisi İgor Babuşkin tarafından kabul edilen Mammadov, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye, Rusya ile İran arasında demiryolu ile doğrudan karşılıklı taşımacılık yaptıklarını anlatan Mammadov, Bakü-Tiflis-Kars Hattı açıldıktan sonra kapasitelerini iki katına çıkardıklarını söyledi. Şu anda Özbekistan’la da yoğun temas halinde olduklarını aktaran Mammadov, lojistik üslerinin bulunduğu Astrahan’da kargo hacimlerini bir milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

"BTK Hattı, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak vizyon projesi"

Astrahan Valisi İgor Babuşkin de bu projenin Astrahan bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunacağına işaret etti. Bakü-Tiflis-Kars Hattının, Kuzey Güney Uluslararası Taşımacılık Koridorunun önemli bir unsuru olduğunu hatırlatan Babuşkin, Rusya Devlet Başkanı Putin’in de bu koridora büyük önem verdiğini belirtti. KDY Lojistik Başkanı Galip Mammadov da, “Sebze ve meyvenin 4-5 günde Mersin’den Astrahan’a ulaşması, Azerbaycan ile Türkiye Devlet Demir Yollarının vizyon projesi olan Bakü-Tiflis-Kars Hattının devreye girmesi sayesinde gerçekleşti” diye konuştu.