Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Saggız şehrinde bir düğün salonunda doğal gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Bir çiftin düğünü esnasında patlayan doğal gaz sobası, çiftin en mutlu gününü acıya çevirdi.

11 ÖLÜ, 42 YARALI

İran Acil Servis Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi olay sonrasında açıklama yaptı. Sözcü, olayın yerel saatle 21.30'da gerçekleştiğini ve bölgeye 11 ambulansın gönderildiğini açıkladı. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığını belirten sözcü, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralıların tedavisine bölge hastanelerinde devam edilirken, yerel yönetim tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.