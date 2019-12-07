Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Açık cezaevinden firar eden Özgür Arduç’un 20 yaşındaki Ceren Özdemir’i ‘canavarca hisle’ katletmesinden sonra AK Parti’nin hazırlıklarını yürüttüğü ceza infaz indirimine ilişkin düzenlemeden geri adım atılabileceği belirtildi. MHP de belli suçlar hariç, cezalarda beş sene indirime gidilmesine yönelik talebini daha önce rafa kaldırmıştı. Önceki gün yapılan Grup Yönetimi Kurulu toplantısında AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kamuoyunda büyük bir infiale yol açan Ceren Özdemir cinayetini gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre Gündoğdu “Böyle bir ortamda ceza indiriminden söz etmek hiç doğru olmaz” değerlendirmesini yaptı. Bazı Grup Yönetimi Kurulu üyeleri de “Bu kaçıncı cinayet? Adamlar bir yolunu bulup iyi hâl indirimi, yok açık cezaevi imkânı diyerek elini kolunu sallayarak ortada dolaşıyor. Cezalarda indirim yapılması yerine bu konuların düzenlenmesi gerekir” görüşünü dile getirdi. Toplumda büyük bir infial varken ceza indiriminin tartışılmasına itiraz eden milletvekilleri, grup yönetiminden, infaz paketinin Cumhurbaşkanı ile görüşülerek gerekirse rafa kaldırılmasını talep etti. Toplantıda grup başkanı Naci Bostancı da görüşleri Cumhurbaşkanına ileteceğini söyledi.



İYİ HÂL İNDİRİMİ ŞARTLARI

Parti kaynakları, ceza infaz sisteminde eğer bir düzenleme yapılacaksa, açık cezaevine geçme ve iyi hâl indirimlerine dair şartların ağırlaştırılmasına yönelik bazı adımların da kapsama alınabileceğini dile getirdi. Hem iyi hâl indirimi hem de açık cezaevi imkânının ‘istisnai durumlar’ hariç kullandırılmamasının tartışıldığı belirtildi. AK Parti kaynakları, başta kadına ve çocuğa yönelik şiddet, tecavüz, mükerrer işlenen suçlar ve ağır suçlar sebebiyle verilen cezalarda açık cezaevi imkanı ve iyi hâl indirimi yolunun kapatılmasının düşünüldüğünü ifade ediyor.



ERDOĞAN’DAN DA İTİRAZ

Hafta başında yapılan MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan “Adamlar ağaçtaki kediyi aşağı indirip köpeklerine parçalattırıyorlar. Bakıyorsunuz, gasp suçu hem insana hem mala yönelik bir suç ama elini kolunu sallayarak dolaşıyor” demişti. AK Parti kaynakları, Erdoğan’ın bu endişelerini Ceren Özdemir’in öldürülmesinden önce gündeme getirdiğini belirterek “Sayın Cumhurbaşkanı’mız, başından beri bir af düzenlemesine veya ceza indirimi düzenlemesine sıcak bakmıyor” hatırlatmasını yaptı.



Ceren’in katili Van’a nakledildi

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak” suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi. Zanlının Şırnak’a nakledilmesiyle ilgili çalışma yapıldı. Daha sonra güvenlik gerekçesiyle Özgür Arduç, sabahın erken saatlerinde kara yolu ile Van’a götürülmek üzere yola çıkarıldı. ORDU İHA



AYNI KATİL BIÇAKLAMIŞTI

Oğlu 14 senedir travmayı atlatamadı

Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, 14 yıl önce de 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dinçer Akçevre’yi bıçaklayarak hastanelik etmişti. Ağır bıçak darbeleri ile karnından ve sırtından defalarca bıçaklanan Akçevre’nin iç organları hasar gördü. Dalağı alınan Akçevre, 10 gün boyunca komada kaldı. Olayın etkisinden yıllarca konuşamayan Akçevre, lise birinci sınıftayken okulu terk etti. Dinçer’in babası Ahmet Akçevre, yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı: Deniz kenarında tanışıyorlar. Çocuğuma telefon satmak istediğini söylüyor, onu kandırıyor mahallede kaldığı eve götürüyor. Orada ekmek bıçağı ile bıçaklıyor. Yirmi gün hastanede kaldı, yedi saat ameliyatta kaldı. Onun için İstanbul’dan Samsun’a uçakla, Samsun’dan Ordu’ya o eski yoldan bir saatte kan getirttim. Oğlum şimdi 29 yaşında ama psikolojisi bozuk. Travmayı hâlen atlatamadı. Metin Akyürek ORDU İHA



