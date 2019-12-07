Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül “Her acı cinayet hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Bu tür hadiselerin asla yaşanmaması hepimizin ortak dileğidir. Cani açık cezaevinde infazını yaparken 1 Aralık itibarıyla cezaevinden firar ettiği anlaşılıyor ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığımızca hemen bir yakalama kararı çıkarılıyor. Polisler yakalamaya çalışırken bu esnada bu menfur cinayet işleniyor. Adli yönden bütün süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına da inancımız tamdır” dedi. Açık ve kapalı cezaevleri uygulamasının yeni olmadığını öteden beri Türkiye’de uygulandığını ifade eden Gül, bunlarla ilgili ihtiyaç olan tüm çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesi için her türlü öneri ve çalışma yapılacağını söyledi.