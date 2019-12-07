Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen İçişleri Bakanlığı’na ilişkin yeni düzenlemeler içiren kanunla, Meclis Genel Sekreteri ile milletvekilleri de trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar kullanabilecek. Derneklerle ilgili yapılan bazı düzenlemeler kanun maddesinden çıkarılırken çıkarılan maddeler arasında partilerden ve birçok STK’dan tepki toplayan ‘dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin mülki idare amirliğine bildirilme’ düzenlemesi de yer aldı. Kanun’da özetle şu düzenlemeler yer aldı:



45 YAŞ ŞARTI KALKTI

2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarıldı. Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına, rütbelere terfiler ise liyakata göre yapılacak. Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan ‘45 yaşından gün almama’ şartı kaldırıldı. Bulundukları rütbede beş yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. Hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiilî hizmet süreleri, ikier yıl periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.



ÖDÜL SİSTEMİ DEĞİŞTİ

Emniyet, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki personel, para mükâfatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek. Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek. Memur aylıklarının beş katına kadar, hayatını ortaya koyanlara da 12 katına kadar para ödülü verilecek.



Savaş ve olağanüstü hâllerde Cumhurbaşkanı’nca izin süreleri kısaltılabilecek veya kaldırılabilecek.



ARAÇ GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ

Karayolları Trafik Kanunu’na göre, sadece ambulans, itfaiye araçları, suç takibindeki güvenlik araçları ve koruması bulunan araçlar geçiş üstünlüğüne sahipken teklife ‘görev ve hizmet gereği veya güvenlik sebebiyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ifadesiyle eklenmiş, İçişleri Bakanlığına da bu araçları belirleme yetkisi verilmişti. Genel kurul görüşmelerinde, geçiş üstünlüğünün sıralandığı maddenin kapsamına tek tek protokol listesindeki makamlar eklendi. Yeni listede milletvekilleri ile birlikte Meclis Genel Sekreterine de yer verilerek 601 yeni araç, geçiş üstünlüğü olan araçlar listesine eklenmiş oldu. Buna göre, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları, TBMM’de en çok üyeye sahip birinci ve ikinci siyasi partilerin grup başkanları, eski cumhurbaşkanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay ve Sayıştay başkanları, bakanlar, TBMM Başkanvekilleri, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, YÖK Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, TBMM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluş yöneticileri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, bakan yardımcıları, il valileri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili çakarlı araç kullanabilecek.



