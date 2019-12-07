Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“NATO zirvesinde herkes Türkiye’nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Bir sürü eleştiri getirseler de sonuçta NATO toplantısına girildiği zaman Türkiye’nin kendi güvenliği için aldığı tedbirlerin aynı zamanda NATO’nun güvenliği için alınmış bir tedbir olduğunu herkes görüyor. Macron da Türkiye’nin ittifak içerisindeki gücünün, öneminin farkında.”

Çelik, “kıdem tazminatı” konusunda da, “Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri ve zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç” ifadesini kullandı. İstanbul Güngören Belediyesi’ndeki cezalandırmaya ilişkin de Çelik, “Başkan Yardımcılığından istifa eden şahsın belediye meclis üyeliğine devam etmesini de uygun bulmuyoruz” dedi.