Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık, ırkçılık ve İslam karşıtlığının son yıllarda özellikle Avrupa’da yükselme eğilimine geçmesi ve Batı Avrupa ülkelerindeki Müslüman nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan Türk toplumunun ayrımcı uygulama ve saldırılara doğrudan hedef olması, Türkiye’yi harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık motifli saldırıları takip etmek için bir veri tabanı oluşturdu.

Bunun yanı sıra, Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi vatandaşların yedi gün 24 saat ulaşabileceği bir yardım hattı olarak hizmet veriyor. Bir vatandaşın saldırıya uğraması hâlinde başkonsolosluklar derhâl yetkili yerel makamlar nezdinde gerekli girişimde bulunuyor ve mağdurlara ihtiyaç duydukları hukuki destek dış temsilcilikler tarafından veriliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar tarafından bu yıl ocak ve ekim ayları arasında Türkiye’nin dış temsilciliklerine 88 yabancı düşmanlığı motifli eylem ihbar edildi.

Bunların 56’sı Almanya, yedisi Avusturya ve İsviçre, altısı Fransa, ikişer tanesi ABD, Hollanda ve Yunanistan’da kayıt altına alındı. Belçika, Bulgaristan, Bosna Hersek, İngiltere, Yeni Zelanda ve Polonya’da da birer olay tespit edildi. Çoğu vakanın polis gibi yetkili kurumlara ihbar edilmediği dikkate alındığında, bu sayıların gerçekte daha fazla olduğu tahmin ediliyor.