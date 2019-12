Türkiye Gazetesi

İstanbul Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi, kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle belediyede çalışan E.T. isimli şoföre “tuvalet önünde oturma” cezası verdi.

Önceki gün mesai saatinin bitimine dakikalar kala belediyedeki bir ofise giren Veysel İpekçi, aynı ofiste işlem yaptıran, belediyenin kadrolu şoförü E.T’ye kendisini görüp ayağa kalkmadığı gerekçesiyle “Beni tanımadın mı? Neden beni görünce ayağa kalkmıyorsun?” diye çıkıştı. Otuz yaşındaki E.T. “Başkan’ım sizin olduğunuzu fark etmedim” dedi. Buna rağmen İpekçi “Peki öyle olsun, gel bakalım” diyerek E.T’yi çağırdı.

Başkanlık katındaki koridora çıkan Başkan Yardımcısı İpekçi, bir odadan aldığı sandalyeyi koridorun başındaki çocuk tuvaletinin bulunduğu bölüme koydu. Şoför E.T’ye dönen İpekçi “Bundan sonra burada oturacaksın. Buradan geçen herkese selam verip ayağa kalkacaksın” diye talimat verdi.

Dün işe gelen şoför E.T. ise; kovulup işsiz kalkmaktan korktuğu için çaresiz bir şekilde koridordaki sandalyede oturup mesaiye başladı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Veysel İpekçi’ye tepkiler çığ gibi büyürken sosyal medyadan açıklama yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Başkan Yardımcısı’nın istifasının alındığını duyurdu. Ayrıca İpekçi’nin Meclis üyeliğinden de alındığı öğrenilirken yaşanan skandal olay dün Güngören Belediyesi Meclis toplantısında gündeme geldi. AK Partili ve CHP’li birçok meclis üyesi yaşanan olaya tepki gösterdi.

Güngören Belediyesi Meclis Başkanvekili Ömer Lütfi Arı “Yaşanan hadise hiçbir Meclis üyemizin, hiçbir AK Partilinin asla tasvip etmeyeceği bir hadisedir. Belediye Başkanı’mız ve partimiz bu hususta gerekeni yapmış ve ilgili arkadaşımız görevden alınmıştır. İhtiyaç duyulması hâlinde Meclis’imizde çalışanların bu ve benzeri sıkıntılarını ifade edeceği bir komisyon dahi oluşturabiliriz. Kamuoyunun bu konuda ne gerekiyorsa yapılacağından asla şüphe etmemelerini isteriz” ifadelerini kullandı.



GÖREVDEN ALINDI

“Niye ayağa kalkmadın’ skandalıyla gündeme gelen Başkan Yardımcısı Veysel İpekçi görevden alındı.